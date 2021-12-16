Queenz Of Piano'dan Türk Marşı 0:00 / 0:00

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Antalya Büyükşehir Belediyesinin en önemli sanat etkinliklerinden olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, üçüncü konserinde klasik, pop, rock ve film müziklerini kendilerine has tarzlarıyla seslendiren 'Queenz Of Piano' yu ağırladı.

Antalya'ya gelmeden Türkçe öğrenmeye başladıklarını söyleyen ikilinin seyircilerle çoğunlukla Türkçe konuşması ve Türk Marşı seslendirmesi gecenin ilk sürprizi oldu.

'Queenz Of Piano'nun Türkiye'de başladığını söyleyen Jennifer Rüth, kendi bestesi olan Two Roads adlı eseri seslendirmeden önce Türkçe olarak yaptığı konuşmasında "Önemli anlar her şeyi değiştiren kararlara yol açar. Türkiye'de böyle bir anım oldu. Queenz Of Piano'nun aslında burada başladığını biliyor muydunuz? Okulu bitirdikten hemen sonra tatil için İstanbul'a gittim ve Yerebatan Sarnıcını ziyaret ettim. Suya bozuk para attım ve bir dilek tuttum. En büyük hayalim piyanist olmaktı. Harika bir piyanist olmak değil; sadece Almanya'da birkaç küçük konser vermek yeterliydi. Şimdi böyle güzel bir salonda, piyanist olarak Türkiye'deyim ve bu gece burada olduğum için müteşekkirim" dedi.

Müziği mizahla birleştiren ikili; sevinç, öfke üzüntü gibi duyguların farklı ülkelerde nasıl yaşandığını besteler ve tiyatral bir dille anlattıkları bölümde salonda kahkaha fırtınası estirdi. Kraliçeler bu bölümde, oyun havası çalıp dans etmeyi de ihmal etmedi.