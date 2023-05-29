Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia: Dansçıya binlerce dolar ödedi

"CİDDİYE ALMIYORUM"

Quentin Tarantino, geçmişte filmlerinde kadın ayaklarını çok fazla ön plana çıkarması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 2021'de GQ'ya verdiği bir röportajda kendini savunan Tarantino, şu ifadeleri kullanmıştı: Eleştirileri ciddiye almıyorum. Pek çok iyi yönetmenin filminde çok fazla ayak sahnesi var. Bu sadece iyi bir yönetmenlik. Benden önce, ayak fetişizmi konusunda öne çıkan kişi başka bir yönetmen olan Luis Buñuel'di. Hitchcock ve Sofia Coppola da bununla suçlanmıştı.

Fotoğraflar: AP, AA