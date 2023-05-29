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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia: Dansçıya binlerce dolar ödedi

Hollywood'daki bir striptiz kulübü çalışanı, ünlü yönetmen Quentin Tarantino hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Gerçek adını vermeyen ve kendini 'NorCal Lowlife' olarak tanıtan çalışan, Oscar ödüllü yönetmenin kulüpteki dansçılardan birinden ilginç bir istekte bulunduğunu ve karşılığında binlerce dolar ödeme yaptığını ileri sürdü

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  • Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia: Dansçıya binlerce dolar ödedi - Magazin haberleri

    2018'de şarkıcı Daniella Pick ile evlenen ve iki çocuğu bulunan Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 
  • Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia: Dansçıya binlerce dolar ödedi - Magazin haberleri

    KULÜP ÇALIŞANI ANLATTI

    Kuzey Kaliforniya'dan kendini 'NorCal Lowlife' adıyla tanıtan, bir striptiz kulübünde kıdemli bir personel olan adını vermek istemeyen kişi, katıldığı 'Get in the Car' adlı podcast programında Quentin Tarantino'nun ayak fetişiyle ilgili konuştu.
  • Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia: Dansçıya binlerce dolar ödedi - Magazin haberleri

    NorCal Lowlife, bir keresinde Quentin Tarantino'nun söz konusu striptiz kulübünü ziyaret ettiğini ve özel bir oda ile mekândaki bir dansçının kendisine eşlik etmesini istediğini anlattı.
  • Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia: Dansçıya binlerce dolar ödedi - Magazin haberleri

    "BOTLARINI ÇIKARDI"

    Özel odada yaşananları güvenlik kamerasından izlediğini itiraf eden NorCal Lowlife, "Quentin Tarantino, dansçının botlarını teker teker çıkardı ve ayaklarının altını öpmeye başladı" dedi.
  • Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia: Dansçıya binlerce dolar ödedi - Magazin haberleri

    Quentin Tarantino'nun 30 dakika boyunca özel odada kaldığını belirten NorCal Lowlife, "Köpük banyosu yaptığınızda ayaklarınızın nasıl göründüğünü bilirsiniz, değil mi? Kuru erik gibi. Dansçının ayakları da öyle görünüyordu" ifadelerini kullandı ve "Yanlış bilmiyorsam o dansçıya 10 bin dolar para verdi" dedi.
  • Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia: Dansçıya binlerce dolar ödedi - Magazin haberleri

    "CİDDİYE ALMIYORUM"

    Quentin Tarantino, geçmişte filmlerinde kadın ayaklarını çok fazla ön plana çıkarması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 2021'de GQ'ya verdiği bir röportajda kendini savunan Tarantino, şu ifadeleri kullanmıştı: Eleştirileri ciddiye almıyorum. Pek çok iyi yönetmenin filminde çok fazla ayak sahnesi var. Bu sadece iyi bir yönetmenlik. Benden önce, ayak fetişizmi konusunda öne çıkan kişi başka bir yönetmen olan Luis Buñuel'di. Hitchcock ve Sofia Coppola da bununla suçlanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, AA

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