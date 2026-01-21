Rachel McAdams, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

Ünlü oyuncu Rachel McAdams, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan 2832 ünlü arasına katıldı. 47 yaşındaki oyuncu, dün gerçekleştirilen açılış töreniyle birlikte 2833'üncü yıldızın sahibi oldu.

Törene; anne ve babasının yanı sıra uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Jamie Linden ile birlikte katılan Rachel McAdams, neşeli tavırlarıyla objektiflere yansıdı.

Sevgilisi Jamie Linden, ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı

Törende; 2013 yapımı romantik komedi 'Zamanda Aşk' ve 'Send Help' filmindeki rol arkadaşı Dylan O’Brien ve yönetmen Sam Raimi, Rachel McAdams'ı yalnız bırakmadı.

Rachel McAdams, rol arkadaşı Dylan O’Brien ve yönetmen Sam Raimi ile poz verdi

Rachel McAdams, konuşmasında sevgilisi Jamie Linden ve kız kardeşi Kayleen McAdams'tan bahsetti.

Rachel McAdams, konuşmasında; "Kuzey yıldızım Jamie ve diğer kuzey yıldızım Kayleen. Böylesine harika bir ekip olduğunuz için teşekkür ederim. Beni böyle yarı normal halde tutuyorlar" ifadesini kullandı.

Rachel McAdams'ın anne ve babası törendeydi

Hollywood Şöhretler Kaldırımı, California'daki Hollywood Bulvarı'nın 15 bloğu ve Vine Caddesi'nin üç bloğu boyunca kaldırımlara yerleştirilmiş 2 bin 777 mozaik ve pirinç yıldızdan oluşan bir simge yapı. Oyuncular, yönetmenler, yapımcılar, müzisyenler, tiyatro / müzik grupları, ünlü kurgusal karakterlerin adlarını taşıyan, eğlence endüstrisindeki başarıların anıtı niteliğindeki kaldırım, milyonlarca ziyaretçisi olan popüler bir turistik mekan olarak biliniyor.