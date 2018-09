Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha, Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Le Parisien gazetesi, ünlü sanatçının ölüm haberini ailesinin duyurduğunu yazdı. Haberde, 59 yaşındaki sanatçının, dün akşam, Paris'teki evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini bildirildi.

RACHİD TAHA KİMDİR?

Rachid Taha, 1958 yılında Cezayir'in Oran şehrinde doğmuş şarkıcı. 10 yaşında ailesi ile birlikte Fransa'ya taşınmıştır. Müziği rock, tekno, rai gibi birçok değişik tarzın etkilerini taşır.

Müzik kariyeri 1981 yılında kurduğu Carte de Séjour ile başlar. Göçmenlerin entegrasyonunu ve onlara tolerans gösterilmesini savunan grubun adının anlamı "oturma izni"dir. 1986 yılında dönemin kültür bakanı Jack Lang, Douce France (Tatlı Fransa) adlı ünlü ironik bir şarkıyı Fransa Ulusal Meclisi üyelerine dağıtmış, bu olay grubun sesini miliyetçi cepheye karşı daha yüksek duyurabilmesini sağlamıştır.

Grubun 1989 yılında dağılmasıyla birlikte Rachid Taha'nın solo kariyeri başlamıştır. 1991 yılında Barbès adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında İngiltere diskolarında popülerleşen Rachid Taha albümündeki Voila Voila adlı şarkısı Rachid Taha'nın politik çizgisini bırakmadığını gösterir. Şarkının bir bölümünde sözler şöyledir:

Kelimeler her yerde aynı: sen, yabancı, bütün sorunların kaynağısın!

1970'li yıllardan kalma "Ya Rayah" adlı parçayı 1997 yılında single olarak piyasaya sürdü; bu şarkı onu dünya çapında üne kavuşturdu. Türkiye'de de en tanınmış şarkısı budur. Türkiye'de çok tanınmış bir diğer çalışması ise 1999 yılında Khaled ve Faudel ile verdiği konser kaydıdır. Bu konser 1,2,3 Soleils adı altında bir albüm olarak piyasaya sunulmuştur.

Diskografi

"Carte de Séjour"

1983 Carte De Séjour

1984 Bleu De Marseille

1984 Rhorhomanie

1986 Douce France

1986 2½ (Deux Et Demi)

1987 Ramsa

1987 Ramsa (Cinq)

Solo

1991 Barbès

1993 Voilà, Voilà (Single)

1993 Rachid Taha

1995 Olé, Olé

1997 Carte Blanche

1997 Ya Rayah (Single)

1998 Diwân

1999 1,2,3 Soleils (Khaled ve Faudel ile birlikte konser)

2000 Made in Medina

2001 Barra, Barra (Single)

2001 Rachid Taha Live (Medina Tour) (konser)

2004 Tékitoi

2006 Écoute Moi Camarade (Single)

2006 Diwan 2

2007 Rock el Casbah: The Best of Rachid Taha (The Definitive Collection)

2008 Rock N Raï

2009 Bonjour

