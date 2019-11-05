Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao, İspanya'da konuştu... Tedavisi için bu ülkede bulunan Kolombiyalı yıldız, tedavisinin iyi gittiğini söyledi. El Chiringuito televizyonunun sorularını yanıtlayan Radamel Falcao, tedavisi süreciyle ilgili olarak "Sakatlığım iyi gidiyor. İyileşiyorum" dedi.

Madrid'in kendisini özlediği yorumu için ise, "Evet, teşekkürler" demekle yetinen Kolombiyalı oyuncu, Real Madrid maçı için de "Real Madrid büyük bir takım. Bir geçiş sürecindeler ve toparlanırlar. Biz de bu maçı bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz" diye konuştu.

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2019

Galatasaray Doktoru Yener İnce; Radamel Falcao, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba'nın son durumlarıyla ilgili açıklama yaparken, son olarak sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile 1 Ekim'de yaptığı maçta forma giyen Kolombiyalı oyuncu Falcao'nun tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Falcao'nun aşil tendonunda bir ağrısı var. Şu an oynaması mümkün görünmüyor. Falcao'yu 12 yıldır takip eden İspanyol doktoru var. İspanya'da fizyoterapistleri var. Onlarla beraber oyuncunun durumunu ortak takip ediyoruz. Falcao'nun durumunda daha iyiye doğru gidiş var. Ayın 11'ine kadar tedavisi İspanya'da sürecek. Tedavinin geri kalanına ise İstanbul'da devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.