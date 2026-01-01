Rade Krunic'ten Fenerbahçe için flaş sözler: Galatasaray daha vizyonlu!

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ve sezon sonu bedelsiz olarak Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Krunic, ülkesinde flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekipte oynadığı dönemi değerlendiren Bosnalı orta saha, Türkiye’de yaşadıklarını sert ifadelerle anlattı.

Sarı lacivertlilerde yarım sezon geçiren Rade Krunic, "Fenerbahçe'de çok zor bir ortam var. Gerçekten çok zor... Böylesine büyük hedefleri ve organizasyonu olan büyük bir kulübün bu kadar basit düşünmesine şaşırdım. Futbol konusunda çok amatörler ve doğru şekilde anlamıyorlar. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek arasında çok büyük bir fark var. Nereye gittiğimi biliyordum, kulüpte beni bekleyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko bana anlatmışlardı. Livaković ve Zajc de oradaydı. Bana Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlattılar ama bu kadar amatör olmalarını anlayamadım. Dürüst olmak gerekirse ne olduğunu anlayamadım. Futbol tarzı bile kaotikti. İtalya'da tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama oynamam ve sürprizler yapmam istendi ama ben öyle değilim." dedi.

"MOURINHO ÇOK İYİ BİR HOCA"

Yarım sezonun ardından Jose Mourinho’nun takımın başına gelmesini kendisi için bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Krunic, Portekizli teknik adamın kendisini Roma döneminde de istediği dile getirdi. Mourinho’nun çok iyi bir teknik direktör olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, buna rağmen onun da Fenerbahçe için uygun görülmediğini belirtti.

Mourinho’ya “fazla defansif” ve “takım az gol atıyor” şeklinde eleştiriler yöneltildiğini söyleyen Krunic, “Oysa Mourinho’nun kazanan bir mentalitesi var ve maç nasıl kazanılır çok iyi biliyor. Sonuca oynayan bir teknik adam. Ama bu Fenerbahçe’de pek önemsenmedi ve sonunda onun da ayrılması gerekti” dedi.

"NEDEN 12 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYORLAR?"

Fenerbahçe’nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasına da değinen Krunic, “Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar?” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.