Radomir Djalovic: Alınan 1 puan bizi mutlu etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

"ALINAN 1 PUAN BİZİ MUTLU ETTİ"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Öncelikli olarak Konyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Ciddi anlamda savaştılar, bu maçta iyi mücadele ettiler. Ama bence Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı, daha iyi olan takımdı. Takımım bugün her top için mücadele etti. Oyunun içerisinde birçok fırsat yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsınız, rakibiniz atar. Rakibimiz de golü buldu. 1-0 öne geçtiler. Ama sonrasında biz pes etmedik. 93. dakikada beraberlik golünü yakaladık. Oyuncularım ciddi anlamda ortaya karakter koydu. Alınan 1 puan bizi mutlu etti" diye konuştu.