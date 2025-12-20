Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Radomir Djalovic: Alınan 1 puan bizi mutlu etti - Bellona Kayserispor Haberleri

        Radomir Djalovic: Alınan 1 puan bizi mutlu etti

        Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Konyaspor karşısında futbolcularının ciddi anlamda ortaya karakter koyduğunu belirterek, alınan 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:47 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1 puan bizi mutlu etti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

        "ALINAN 1 PUAN BİZİ MUTLU ETTİ"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, "Öncelikli olarak Konyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Ciddi anlamda savaştılar, bu maçta iyi mücadele ettiler. Ama bence Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı, daha iyi olan takımdı. Takımım bugün her top için mücadele etti. Oyunun içerisinde birçok fırsat yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsınız, rakibiniz atar. Rakibimiz de golü buldu. 1-0 öne geçtiler. Ama sonrasında biz pes etmedik. 93. dakikada beraberlik golünü yakaladık. Oyuncularım ciddi anlamda ortaya karakter koydu. Alınan 1 puan bizi mutlu etti" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu