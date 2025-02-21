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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva 'gol' modunu açtı! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva 'gol' modunu açtı!

        Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Eyüpspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. Rafa, ligde forma giydiği son 3 müsabakada da ağları sarsmayı başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 23:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:08
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        Rafa Silva 'gol' modunu açtı!
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        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü 18. dakikada Portekizli futbolcu Rafa Silva kaydetti. Rafa, bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı. Süper Lig’deki 22. maçına çıkan Silva, Antalyaspor’a 2, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarında da 1’er kez gol sevinci yaşadı.

        Tecrübeli futbolcu, ayrıca forma giydiği son 3 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

        Rafa Silva’nın, tüm kulvardaki gol sayısı ise 12’ye çıkardı. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da toplam 34 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 9 da asisti bulunuyor.

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