Rafa Silva susunca Kartal susuyor!
Beşiktaş'ın maestrosu Rafa Silva, yaptığı gol katkılarıyla takımını sırtlarken, sessiz kaldığı maçlarda siyah-beyazlılar da kazanmayı unutuyor.
Süper Lig'deki son maçında uzun süre eksik oynayan Konyaspor'a tek golle mağlup olan siyah-beyazlılar, milli araya moralsiz girdi.
Kartal, arayı iyi değerlendirerek yeniden çıkışa geçmeyi hedeflerken, geride kalan haftalarda Rafa Silva'nın katkısı dikkat çekti.
Bu sezon sadece 2 maç kaçıran Portekizli futbolcu, 38 maçta görev alırken, 13 gol - 10 asist üretti.
31 yaşındaki yıldız ismin tüm kulvarlarda skor katkısı verdiği 16 maçta sadece Avrpa Ligi'nde Maccabi'ya mağlup olan Beşiktaş, 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Beşiktaş, Rafa Silva'nın suskun kaldığı maçlarda ise aradığını bulamadı.
Tecrübeli maestronun skor katkısı vermediği 24 maçta Beşiktaş 10 yenilgi alırken, 6 beraberlik ve 8 galibiyet elde etti.
Bu sezon yoğun bir maç trafiği yaşayan Rafa Silva'nın milli arada hem dinlendirilmesi hem de sezonun kalan bölümüne hazırlanması planlanıyor.