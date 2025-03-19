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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva susunca Kartal susuyor! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva susunca Kartal susuyor!

        Beşiktaş'ın maestrosu Rafa Silva, yaptığı gol katkılarıyla takımını sırtlarken, sessiz kaldığı maçlarda siyah-beyazlılar da kazanmayı unutuyor.

        Giriş: 19.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:08
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        Rafa susunca Kartal susuyor!
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        Süper Lig'deki son maçında uzun süre eksik oynayan Konyaspor'a tek golle mağlup olan siyah-beyazlılar, milli araya moralsiz girdi.

        Kartal, arayı iyi değerlendirerek yeniden çıkışa geçmeyi hedeflerken, geride kalan haftalarda Rafa Silva'nın katkısı dikkat çekti.

        Bu sezon sadece 2 maç kaçıran Portekizli futbolcu, 38 maçta görev alırken, 13 gol - 10 asist üretti.

        31 yaşındaki yıldız ismin tüm kulvarlarda skor katkısı verdiği 16 maçta sadece Avrpa Ligi'nde Maccabi'ya mağlup olan Beşiktaş, 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

        Beşiktaş, Rafa Silva'nın suskun kaldığı maçlarda ise aradığını bulamadı.

        Tecrübeli maestronun skor katkısı vermediği 24 maçta Beşiktaş 10 yenilgi alırken, 6 beraberlik ve 8 galibiyet elde etti.

        Bu sezon yoğun bir maç trafiği yaşayan Rafa Silva'nın milli arada hem dinlendirilmesi hem de sezonun kalan bölümüne hazırlanması planlanıyor.

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