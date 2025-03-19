Rafa Silva susunca Kartal susuyor!

Süper Lig'deki son maçında uzun süre eksik oynayan Konyaspor'a tek golle mağlup olan siyah-beyazlılar, milli araya moralsiz girdi.

Kartal, arayı iyi değerlendirerek yeniden çıkışa geçmeyi hedeflerken, geride kalan haftalarda Rafa Silva'nın katkısı dikkat çekti.

31 yaşındaki yıldız ismin tüm kulvarlarda skor katkısı verdiği 16 maçta sadece Avrpa Ligi'nde Maccabi'ya mağlup olan Beşiktaş, 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu sezon sadece 2 maç kaçıran Portekizli futbolcu, 38 maçta görev alırken, 13 gol - 10 asist üretti.

Tecrübeli maestronun skor katkısı vermediği 24 maçta Beşiktaş 10 yenilgi alırken, 6 beraberlik ve 8 galibiyet elde etti.

Bu sezon yoğun bir maç trafiği yaşayan Rafa Silva'nın milli arada hem dinlendirilmesi hem de sezonun kalan bölümüne hazırlanması planlanıyor.