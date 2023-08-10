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        Haberler Gündem RAFLARDA! A101 aktüel 10 Ağustos 2023 kataloğu: Bu hafta A101 aktüel indirimli ürünler Aldın Aldın kataloğu perşembe fırsatları

        A101 10 Ağustos 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!

        A101 aktüel 10 Ağustos 2023 kataloğu alışverişseverler ile buluştu. A101'de her hafta perşembe günleri sınırlı sayıda satışa sunulan indirimli ürünler bugün müşterisiyle buluşuyor. A101 kataloğunda bu hafta; airfryer 2.899 TL, akıllı saat 2.199 TL, 26" jant bisiklet 1.999 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 10 Ağustos 2023 A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 12:09
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        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101'de bu hafta perşembe günü satışa sunulacak ürünler belli oldu. A101 aktüel kataloğunda teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar birçok avantajlı ürün bulunuyor. İşte, 10 Ağustos 2023 A101 indirimli ürünler kataloğu...

        2

        Regal Büro Tipi Buzdolabı 3.299 TL

        SEG Inox No-Frost Buzdolabı 15.799 TL

        ONVO Yağsız Fritöz Air Fryer 2.299 TL

        Cam Sprey Yağlık 230 ml 59,90 TL

        Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.599 TL

        Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL

        Arzum Starblend Multi Blender Seti 999 TL

        3

        Plastik Organizer Çeşitleri 14,90 TL

        Karma Plastik Ürünler 27,90 TL

        AQUAPHOR Onyx Sürahi 4,2 Litre 339 TL

        Plastik Şampuanlık 39,90 TL

        3'lü Kanepe 3.900 TL

        Balance Yaylı Yatak 2.350 TL

        Theraphy Süngerli Yatak 1.150 TL

        Dynamic Yaylı Yatak 1.250 TL

        Piranha Gaming Klavye 199 TL

        Piranha Full HD PC Kamera 79,90 TL

        Piranha PUBG Oyun Kolu 35,90 TL

        Piranha Gaming Mouse 129 TL

        Piranha Gaming Kulaklık 239 TL

        Piranha 1+1 Stereo Kulaklık 129 TL

        Piranha USB Çoklayıcı 69,90 TL

        Piranha Notebook Standı 49,90 TL

        Samsung EP-T1510 15W Şarj Adaptörü ve 3A Kablo 279 TL

        4

        Aprilla ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü 179 TL

        Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL

        Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 399 TL

        Aprilla Saç, Sakal ve Vücut Bakım Makinesi 279 TL

        Aprilla Fırçalı Saç Şekillendirici 439 TL

        Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

        Nehir Zarif Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

        Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL

        Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.290 TL

        5

        Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL

        Katlanabilir Mini Kamp Sehpası 139 TL

        Kamp Yatağı 719 TL

        Gölgelikli Salıncak 1.199 TL

        Desenli Kamp Sandalyesi 149,90 TL

        Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 139,90 TL

        6

        Roboom Orta Boy ABS Valiz 499 TL

        Roboom Kabin Boy ABS Valiz 349 TL

        12 Kollu Kapı Arkası Askılık 59,90 TL

        Yetişkin Mandal Toka Çeşitleri 9,50 TL

        Ekose Desenli Toka ve Taç 12,90 TL

        7

        Kılıflı Cam Matara 500 ml 29,90 TL

        Porselen Kupa 280 cc 29,90 TL

        LAV Kulplu Çay Bardağı 150 ml 12,50 TL

        Cam Saklama Kabı 14,90 TL

        Plastik Kulplu Desenli Cam Kupa 25,90 TL

        Renkli Meşrubat Bardağı 19,90 TL

        Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler 29,90 TL

        Güral Porselen Porselen Fincan Takımı 12 Parça 159 TL

        8

        Paşabahçe Frezya Kase 2650 cc 59,90 TL

        Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 69,90 TL

        Borcam Mutfak Yardımcıları Seti 4 Parça 169 TL

        Borosilikat Desenli Latte Bardağı 350 ml 32,50 TL

        Borosilikat Cam Kupa 21,90 TL

        Metaltex Karma Kek Kalıbı 79,90 TL

        Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 149 TL

        Silikon Nihale 18,50 TL

        Metaltex Mutfak Gereçleri 49,90 TL

        9

        Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 199,90 TL

        Katlanabilir Kamp Sehpası 179,90 TL

        Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 139,90 TL

        Katlanabilir Kamp Taburesi 42,50 TL

        Piranha Benzin Motorlu Testere 1.329 TL

        Piranha Avuç Taşlama 399 TL

        Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 5.990 TL

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        Kiwi Teleskobik Uzun Çit Kesme / Dal Budama Makinesi 1.329 TL

        Kiwi Çit Budama Testeresi 549 TL

        Piranha Darbeli Matkap 399 TL

        Piranha Silikon Tabancası 99,90 TL

        26" Jant Bisiklet 1.999 TL

        Orzo Mama Sandalyesi 249 TL

        Buldan Koltuk Örtüsü 79,90 TL

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        Kurulama Bezi ve Nakışlı Mutfak Peçetesi 19,90 TL

        Bayan / Erkek Deniz Şortu 59,90 TL

        Dijital Baskılı Çocuk Deniz Şortu 59,90 TL

        Dijital Baskılı Erkek Deniz Şortu 79,90 TL

        Dijital Baskılı Bayan Deniz Şortu 74,90 TL

        Çocuk Deniz Şortu 49,50 TL

        Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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