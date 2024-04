Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'de bir ilke imza attı

Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması, yaratıcı ve sanatsal üretim ekosisteminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Bilkent Üniversitesi koordinatörlüğünde Almanya, Finlandiya, İspanya, İtalya, Türkiye ve İngiltere'den toplam 14 ortak kuruluşla hayata geçirilen CULTURATI Projesi’nin ikinci uluslararası etkinliği 19 Nisan’da İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin katılımcıları arasında, proje ortağı üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve teknoloji firmalarından temsilcilerin yanı sıra, ilgili ülkelerin Başkonsolosları ile kültür ataşeleri, müze ve sanat vakfı temsilcileri, akademisyenler ve basın mensupları yer aldı. Projenin geldiği aşama, hedefler ve iş birliği olanaklarının paylaşıldığı etkinlik kapsamında İtalya’nın Foggia Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünden Prof. Doç. Dr. Claudio Nigro, Prof. Doç. Dr. Enrica Lannuzzi ile doktora öğrencileri Rosa Spinato ve Simona Curiello’nun katılımıyla panel düzenlendi.

(Soldan Sağa) David Green-Dr.Julie Scott-Dr.Eda Gürel-Harun Kaya-Mine Sofuoğlu-Angela Maria Loporchio -Juan Miguel Gomez

Türkiye’nin koordine ettiği ilk çok ortaklı proje

“CULTURATI - Customized Games and Routes for Cultural Heritage and Arts (Kültürel Miras ve Sanat İçin Kişiselleştirilmiş Oyunlar ve Gezi Rotaları) başlıklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve inovasyon programı olan UFUK AVRUPA Programı kapsamındaki Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi'nde bir Türk kuruluşu tarafından koordine edilen ilk çok ortaklı proje olma özelliğini taşıyor. Avrupa genelinden sanatçıların, kurumların ve bireylerin içerik oluşturdukları küresel bir platform sağlayan proje ile kapsayıcı bir kültürel miras ve sanat ekosistemi oluşturmak hedefleniyor.