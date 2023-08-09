Rakamlar "Yok artık" dedirtti: İşte dünyanın en yüksek hasılatlı konserleri!

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The Rolling Stones - A Bigger Bang (2005-07) Grup ikinci kez listede yer alıyor. Bu sefer A Bigger Bang turnesiyle 558 milyon dolar hasılat yapılmış.

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The Rolling Stones - No Filter (2017-19, 2021) Az sayıda konser yapmasına rağmen dünyanın en çok hasılatı olan konserleri listesine The Rolling Stones No Filter turnesi ile katıldı. Bir konserlerinden 11 milyon dolar kazanan grup, toplamda 547 milyon dolar hasılat yaptı.