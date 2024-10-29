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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Rakugo ve Komedi’ Atlas 1948'de

        'Rakugo ve Komedi’ Atlas 1948'de

        400 yıllık hikaye anlatma geleneği Rakugo, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. Yıldönümüne özel olarak3 Kasım'da Atlas 1948 sahnesinde oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 00:51 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:51
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        'Rakugo ve Komedi' Atlas 1948'de
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        Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. Yılı kapsamında gerçekleşen sanat buluşmalarına The Japan Foundation ve Komedi Kulüp iş birliğiyle bir yenisi ekleniyor. İstanbul'da ‘mizah’ temasını odağına alacak ‘Türk-Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi’ etkinliği, üç farklı Rakugo performansının yanı sıra Sarp Apak’ın moderatörlüğü ve komedi gösterisi eşliğinde hayat bulacak.

        Japonya’nın yüzyıllara dayanan geleneksel hikaye anlatma sanatı Rakugo, Chiba Ticaret Üniversitesi Profesörü Halit Mızıraklı, Kanagawa Üniversitesi Profesörü Kimie Oshima ve Rakugo Performans Sanatçısı Shinoharu Tatekawa’nın katılımıyla mizahın modern toplumdaki yerine sıra dışı bir bakış sunacak. Japonya-Türkiye ilişkilerinin 100 yıllık dostluğuna ışık tutacak diyalog platformu, kültürel değişimde komedinin rolüne değinirken toplumlar arasındaki güven inşasına da dikkat çekerek iki ülkenin zengin mizah geleneklerinin evrimini yansıtacak.

        The Japan Foundation ve Komedi Kulüp iş birliği ile 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek ve satış gelirleri LÖSEV’e bağışlanacak ‘Türk-Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi’ etkinliğinin biletleri mobilet.com'da satışa çıktı.

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        #Atlas 1948
        #Komedi Kulüp
        #Rakugo
        #komedi
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