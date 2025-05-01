Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan 52 yaşındaki iş insanı Ömer Hakan Tolon, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti. Tolon'un yakınları gözyaşlarına boğuldu
Aydın'da gözyaşına boğan olay, 15 Şubat'ta Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde meydana geldi. Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Hakan Tolon (52), go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralandı.
HASTANEDE TEDAVİYE ALINDIÖmer Hakan Tolon, 52 yaşında hayata veda etti.
DHA'daki habere göre Tolon, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İZMİR'E SEVK EDİLDİ AMA...
Tolon, buradaki müdahale sonrası ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi gören Tolon, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Ömer Tolon’un cenazesinin yarın, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii’nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI
Tolon’un vefatı, ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.