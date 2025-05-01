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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ralli tutkunu iş insanı Ömer Hakan Tolon'dan acı haber | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan 52 yaşındaki iş insanı Ömer Hakan Tolon, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti. Tolon'un yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:55
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        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
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        Aydın'da gözyaşına boğan olay, 15 Şubat'ta Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde meydana geldi. Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Hakan Tolon (52), go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralandı.

        HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

        Ömer Hakan Tolon, 52 yaşında hayata veda etti.
        Ömer Hakan Tolon, 52 yaşında hayata veda etti.

        DHA'daki habere göre Tolon, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İZMİR'E SEVK EDİLDİ AMA...

        Tolon, buradaki müdahale sonrası ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi gören Tolon, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        Ömer Tolon’un cenazesinin yarın, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii’nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

        BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

        Tolon’un vefatı, ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

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        #Ömer Hakan Tolon
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