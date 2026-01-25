Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ayı ve ilk oruç tarihi belli oldu mu? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

        Ramazan ayı ve ilk oruç tarihi belli oldu mu? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

        On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başlarken, ilk oruç ve ilk sahur tarihleri de merak konusu oldu. Manevi iklimiyle milyonlarca kişiyi bir araya getiren Ramazan ayında ibadetlerin hangi gün başlayacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle netlik kazandı. 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi belli olurken, ilk oruç günü de takvimde yerini aldı. İşte bilgiler...

        Giriş: 25.01.2026 - 19:57 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:58
        Ramazan ayına kısa bir süre kala, “İlk oruç ne zaman tutulacak?” sorusu gündemin üst sıralarına taşındı. Hem ibadet planlarını yapmak isteyenler hem de Ramazan Bayramı’na yönelik tatil hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, resmi takvimdeki tarihleri araştırıyor. Diyanet’in açıkladığı 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıcı ve bayram günleri kesinleşti. Detaylar haberimizde...

        2

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

        3

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        Ramazan Ayı 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.Bu tarih itibarıyla ilk oruç tutulacak ve 18'ini 19'una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınarak ve sahur vakti ile birlikte ilk oruca niyet edilecek.

        4

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe

        1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

