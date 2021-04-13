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Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler

Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayında ibadet etmenin önemi çok büyüktür. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran Ramazan ayında okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılıyor. Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler

Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler

Ramazan ayında ibadet etmek isteyen Müslümanlar Ramazan ayında çekilmesi sevap olan zikirleri ve tesbihleri araştırıyor. İslam dininde Allah'ın adını anmak, tövbe etmek ve dua etmek için zikir çekmenin, tesbih çekmenin çok yaygın olduğu biliniyor. Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan ayı ibadetleri de merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler...

RAMAZAN AYINDA NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Ramazan ayının 1. ile 10. günleri arasında, ‘’Ey iman edenlerin rahmetlisi’’ tesbihi çekilir,

Ramazan ayının 11. ile 20. günleri arasında, ‘’Ey günahları bağışlayan’’ tesbihi çekilir,

Ramazan ayının 21. ile 30. günleri arasında, ‘’Ey iyileri koruyan’’ tesbihi çekilir.

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?

Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;

Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.

Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

" Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.

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