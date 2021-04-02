Ramazan Ayı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. İslam aleminde Ramazan Bayramı hazırlıkları ve heyecanı şimdiden başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ramazan bayramında da olabileceği ihtimaller arasında. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? İşte detaylar...

RAMAZAN AYINDA YASAK VAR MI?

Ramazan'da tüm illerde hafta sonu kısıtlaması uygulanacak.

Yine Ramazan ayında tüm ülkede restoran ve kafeler sadece siparişle hizmet verecek.

Yine Ramazan ayında toplu halde iftar yapılmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

2021 yılı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olupolmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başlayacak. İlk sahura ise 14 Nisan Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.