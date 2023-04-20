En güzel, resimli Bayram mesajları, 11 ayın sultanının ardından Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. Bu yıl 20 Nisan Perşembe günü arefe gününe denk gelirken Ramazan Bayramı ise 21 Nisan Cuma günü itibarıyla başlıyor ve 23 Nisan'a kadar sürüyor. Yılın ilk bayramına erişmenin mutluluğunu yaşayanlar; en güzel, yeni, farklı, kısa, uzun, hadisli, dualı ve resimli bayram mesajı ve Ramazan Bayramı sözlerini sevdikleriyle paylaşıyor. 'İyi Bayramlar' ve 'Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun' mesajları ve sözlerini WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook ve SMS yoluyla göndererek bayram coşkusunu paylaşabilirsiniz. İşte 2023 Bayram mesajı ve Ramazan Bayramı sözleri, mesajları çeşitleri...