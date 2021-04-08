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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda 4 günlük yasak olacak mı?

Ramazan Ayı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. İslam aleminde Ramazan Bayramı hazırlıkları ve heyecanı şimdiden başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ramazan bayramında da olabileceği ihtimaller arasında. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda 4 günlük yasak olacak mı? İşte detaylar...

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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda 4 günlük yasak olacak mı? soruları Ramazan Ayı'nın başlamasına günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bayram tatili kaç gün olacak 2021? İşte detaylar...

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başlayacak. İlk sahura ise 14 Nisan Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'da başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

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