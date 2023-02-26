Üç aylara girilmesiyle birlikte kamu, kurum ve kuruluşlarında yer alan, Müslüman alemindeki tüm vatandaşların gündeminde Ramazan Bayramı yer alıyor. Tatilin kaç gün olacağı konusunda da yapılan araştırmalara dair merak edilen, “Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? İlk oruç hangi gün tutulacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.