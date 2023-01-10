Şeker Bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Bu yıl 23 Mart günü itibarıyla başlayan Ramazan ayında oruçlar tutulacak, ibadetler edilecek. 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın ardından üç gün Ramazan Bayramı kutlanacak. Dini bayramlar her yıl başka tarihlere denk gelirken "2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, Ramazan Bayramı tarihi hakkında merak edilenler...