Her yıl miladi takvimin dokuzuncu ayında idrak edilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimine göre Ramazan başlangıç tarihi netlik kazandı. 2023 yılı Ramazan ayı Mart ayının sonunda başlayacak ve binlerce Müslüman ilk orucunu tutmak için sahura kalkacak. Bu yıl Ramazan Bayramı ise 21 Nisan tarihi itibarıyla idrak edilecek. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi...