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Ramazan için geri sayım başladı! 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı. Şaban ayı 21 Şubat itibarıyla başlarken gözler Ramazan ayı başlangıç tarihine çevrildi. Ramazan ayı başlangıç tarihi Mart ayı sonlarına denk gelirken Ramazan Bayramı ise bu yıl Nisan ayında kutlanacak. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç günü tarihi...

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  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak ve kaç gün kaldı?

    Her yıl miladi takvimin dokuzuncu ayında idrak edilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimine göre Ramazan başlangıç tarihi netlik kazandı. 2023 yılı Ramazan ayı Mart ayının sonunda başlayacak ve binlerce Müslüman ilk orucunu tutmak için sahura kalkacak. Bu yıl Ramazan Bayramı ise 21 Nisan tarihi itibarıyla idrak edilecek. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi...
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak ve kaç gün kaldı?

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK İFTAR NE ZAMAN?

    Müslümanlar için kutsal kabul edilen üç aylardan şükür ayı ramazanın ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 23 Mart günü akşam ezanı ile birlikte ilk iftar yapılacak.
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak ve kaç gün kaldı?

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    Şaban ayının 14'ünü 15.güne bağlayan geceye denk gelen 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

    Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe denk gelecek.
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak ve kaç gün kaldı?

    2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak ve kaç gün kaldı?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan  2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
  • RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak ve kaç gün kaldı?

    2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran  2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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