Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, ne zaman ve kaç gün?

Ramazan ayının ikinci haftasını geride bırakan Müslümanlar için Ramazan Bayramı tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği gibi Hicri takvime göre senenin 9. ayı olan Ramazan ayının sonunca 3 gün boyunca Ramazan Bayramı kutlanıyor ve Ramazan Bayramı Türkiye'de resmi tatil kabul ediliyor. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler tatilin kaç gün olacağını araştırıyor.

  • 01
    Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, ne zaman ve kaç gün?

    Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı sorusu bayrama sayılı günler kala gündeme oturdu. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı süresi Türkiye'de resmi tatil kabul ediliyor ve bu günlerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Özel sektörde de tatil olarak kabul edilen Ramazan Bayramı vesilesiyle memleketine gitmeyi ya da küçük bir seyahate çıkmayı planlayanlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bilinidği gibi daha önceki yıllarda bayram tatillerinin hafta sonu tatili ile birleştirildiğine rastlanmıştı. İşte Ramazan Bayrmaı tatili hakkında merak edilenler...
  • 02
    Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, ne zaman ve kaç gün?

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.
    1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 
  • 03
    Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, ne zaman ve kaç gün?

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.  Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor. 
  • 04
    Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, ne zaman ve kaç gün?

    BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    Her sene 3 gün olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilip 9 gün tatil olarak kutlandığı seneler olmuştu.  Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. 

    2022 RAMAZAN BAYRAMI İMSAK VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, ne zaman ve kaç gün?

    KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.
  • 06
    Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, ne zaman ve kaç gün?
    2022 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

     

    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF.GÜN

    DİNİ GÜNLER

    1

    C.AHİR

    1443

    04

    OCAK-2022

    SALI

    ........

    1

    RECEB

    1443

    02

    ŞUBAT-2022

    ÇARŞAMBA

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    2

    RECEB

    1443

    03

    ŞUBAT-2022

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1443

    27

    ŞUBAT-2022

    PAZAR

    MİRAC KANDİLİ

    1

    ŞABAN

    1443

    04

    MART-2022

    CUMA

    ...........

    14

    ŞABAN

    1443

    17

    MART-2022

    PERŞEMBE

    BERAT KANDİLİ

    1

    RAMAZAN

    1443

    02

    NİSAN-2022

    CUMARTESİ

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1443

    27

    NİSAN-2022

    ÇARŞAMBA

    KADİR GECESİ

    30

    RAMAZAN

    1443

    01

    MAYIS-2022

    PAZAR

    AREFE

    1

    ŞEVVAL

    1443

    02

    MAYIS-2022

    		 <p style="box-sizing: border-

    İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.