20-22 Mart 2026 Ramazan Bayramında hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?
Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken ulaşımda uygulanacak ücretsiz tarifeler de netleşti. Bayram süresince köprü, otoyol ve toplu taşıma kullanımına ilişkin detaylar vatandaşların gündeminde yer alırken, ücretsiz geçiş ve sefer uygulamalarının kapsamı merak ediliyor. Peki, bayramda hangi yollar ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?
RAMAZAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 20 Mart Cuma saat 00.00'dan 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Ek olarak, İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı.
Ücretsiz toplu taşıma 20-21-22 Mart tarihlerinde uygulanacak. 19 Mart Perşembe arife günü tüm toplu taşıma araçları normal tarifleri üzerinden ücretlendirilecek.