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Ramazan'da tutulan orucun hükmü nedir? İşte oruç tutmanın hükmü...

Mübarek Ramazan ayı için beklenen tarih geldi çattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca müslüman oruç ibadetini yerine getirmek için heyecanla bekliyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri olan; Ramazan'da tutulan orucun hükmü nedir sorusunun yanıtını derledik!

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  • Ramazan'da tutulan orucun hükmü nedir? İşte oruç tutmanın hükümleri ve faziletleri...

    11 ayın sultanı Ramazan için artık geri sayım başlamış durumda. Yurt genelindeki binlerce müslümanın merakla beklediği bu kutsal ayın başlamasına kısa bir süre kala oruç tutmanın hükmüne ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, Ramazan'da oruç tutmanın hükümleri...
  • Ramazan'da tutulan orucun hükmü nedir? İşte oruç tutmanın hükümleri ve faziletleri...

    RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

    İslam'a göre; "Ramazan'da oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır."

    Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; “Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. 
  • Ramazan'da tutulan orucun hükmü nedir? İşte oruç tutmanın hükümleri ve faziletleri...

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu.

    Buna göre; bu yıl Ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

     
  • Ramazan'da tutulan orucun hükmü nedir? İşte oruç tutmanın hükümleri ve faziletleri...

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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