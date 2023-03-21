RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?



İslam'a göre; "Ramazan'da oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır."



Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; “Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız.