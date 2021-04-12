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Ramazan Hilali göründü mü 2021? Ramazan Hilali ne zaman, hangi tarihte görülür?

Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için geri sayım başladı. Ramazanın müjdeleyicisi konumunda olan Ramazan Hilali ise merak konusu oldu. Peki Ramazan Hilali göründü mü 2021? Ramazan Hilali ne zaman, hangi tarihte görülür?

Ramazan Hilali göründü mü 2021? Ramazan Hilali ne zaman, hangi tarihte görülür?

Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayına saatler kaldı. Hilal gözetleme uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre hilal görülmedi. Birçok İslam ülkesinde Ramazan ayı başlangıcı 13 Nisan tarihi olarak kabul edildi. Suudi Arabistan Hilal Gözetleme Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre hilal henüz görülmedi.

Diyanet takvimine 13 Nisan akşamı ilk teravih namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu İşlek, hicri takvime göre bu sene Ramazan ayının başladığını belirten hilal Afrika’dan, Bayramın başladığını belirten hilal ise Asya kıtasından görülmeye başlanacak.

Hilal, ayın batıda göründüğü halidir. İkinci ve üçüncü günü ay’a aynı ad verilir. Rü’yet, görme anlamına gelir.

Kur'ân'da şöyle geçmektedir:

"Sana hilalleri soruyorlar. De ki: Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir"

(el-Bakara, 2/ 189)

Kameri aylar, hilalin batıda görünmesiyle başlamaktadır. İkinci kez batıda görünmesi 29-30 gün sürmektedir. Şaban ayının 29. Günü hilal gözetlenir hava bulutluysa ya da hilal yoksa Şaban ayı 30 güne tamamlanmaktadır. Ardından Ramazan başlar. 1-)

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Ramazan hilalini gördüğünüz vakit oruca başlayın, Şevval hilalini gördüğünüz vakit de iftar edip bayram edin. Eğer size hava bulutlu olup kapalı kalırsa Ramazan hilalini otuza takdir edin’ buyurdu.” Buhari 1773, Müslim 1080/8, Nesei 2119, İbni Mace 1654, İbni Hibban 3441, İbni Huzeyme 1905, Darekutni 2/161, Begavi 1713, Beyhaki 3/204, Tayalisi 1810, Ahmed 2/145, Albânî İrva 4/10 2-)

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz; hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz. Eğer hilal, hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz’ buyurdu.” Buhari 1779, Müslim 1081/19, Nesei 2118, Darimi 2/3, Darekutni 2/160, Beyhaki 4/205, 206, Tayalisi 3481, Tabarani 1/60, İbnu’l-Carud 376, Ahmed 2/415, 430, Albânî İrva 902 ‘Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz; hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz. Eğer hilal, hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz’ buyurdu.” Buhari 1779, Müslim 1081/19, Nesei 2118, Darimi 2/3, Darekutni 2/160, Beyhaki 4/205, 206, Tayalisi 3481, Tabarani 1/60, İbnu’l-Carud 376, Ahmed 2/415, 430, Albânî İrva 902

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