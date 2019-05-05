Ramazan mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşarak Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayının heyecanını yaşayabilir, sevdikleriniz ve çevrenizdekilerden de hayır duaları alabilirsiniz. Büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı öncelikle teravih namazının kılınması ile ardındandan sahur ile birlikte tutulacak oruç ile başlayacak. İşte 2019'un en güzel ramazan mesajları...

RAMAZAN MESAJLARI 2019

Dininin sihhat ve selameti olan “Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya “vesile olsun.

Sevgi sözе dolarsa dua оlur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yoldа birleşen dualarımızın nur’a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun .

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizlеri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun.

Ellеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun…

Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.

“Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün..” Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmediği Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim….

Bembeyaz yağan bir karin, ne yasanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayinin da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek umud dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim ….

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

Mübarek Ramazan Ayı Kalbini O’nun yoluna koymayı Ellerini daim O’nun dergahına açmaya vesile olsun…

RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI 2019