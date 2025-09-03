Ramazan ne zaman? 2026 Ramazan ayı kaç gün, hangi günlere denk geliyor?
Mevlid Kandiline gelinmesiyle İslami açıdan önem taşıyan Ramazan ayıda araştırmalar arasında yer aldı. Bu kapsamda Müslümanlar, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı kaç gün, hangi günlere denk geliyor? sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair detaylar...
2026 yılında Ramazan ayının hangi günlere denk geldiği araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile Ramazan ne zaman sorusu yanıt buldu. Oruç ibadetini gerçekleştirecek milyonlarca Müslüman ramazanın sonunda da bayramı idrak edecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü ise sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN, HANGİ GÜNLER?
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar