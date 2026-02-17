On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım devam ediyor. İslam alemi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, oruç ibadetinin farz kılındığı ve manevi anlamda müminlerin Allah’a yakınlaşma fırsatı bulduğu bu mübarek ay için hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan ayı başlangıç günü sabahında Müslümanlar, sahura kalkarak ilk oruçlarını tutacak ve akşamında ise ilk iftar sofrasına oturacak. 2026 Ramazan İmsakiyesi ile 81 ilin sahur, iftar ve teravih saatleri belli oldu. Peki, ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2026 ile Ankara, İzmir, İstanbul ve il il sahur, iftar ve teravih vakitleri...