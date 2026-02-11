2026 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ayın kaçında tutulacak?
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. 2026 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. Hicrî takvime göre 9. ay olarak kabul gören Ramazan, üç ayların sonuncusudur. İslam inancına göre, bolluk ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayında, oruçlar tutulur, iftar sofraları kurulur ve hemen ardından teravih namazı kılınır. Peki, "Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ayın kaçında?" İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2026 Ramazan ayının başlayacağı tarih...
2026 RAMAZAN NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile ilk orucun tutulacağı tarih belli oldu.
Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının ilk gününde (19 Şubat Perşembe günü) Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:
İstanbul
Sahur: 06.22
İftar: 18.49
Ankara
Sahur: 06.06
İftar: 18.35
İzmir
Sahur: 06.28
İftar: 19.00
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak.
2026 RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
2026 İLK SAHUR NE ZAMAN?
Bu yıl 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.