Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayımlamasının ardından Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu. On bir ayın sultanı için bekleyiş sürerken, ilk orucun tutulacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İslam inancına göre, en mübarek aylardan olan Ramazan ayında, sahur yapılır, oruç tutulur ve iftar sofraları kurulur. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca hangi gün kalkılacak? İşte 2026 Ramazan Bayramı tarihleri...