        On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. 2026 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. Hicrî takvime göre 9. ay olarak kabul gören Ramazan, üç ayların sonuncusudur. İslam inancına göre, bolluk ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayında, oruçlar tutulur, iftar sofraları kurulur ve hemen ardından teravih namazı kılınır. Peki, "Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ayın kaçında?" İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2026 Ramazan ayının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 23:51 Güncelleme: 11.02.2026 - 23:51
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayımlamasının ardından Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu. On bir ayın sultanı için bekleyiş sürerken, ilk orucun tutulacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İslam inancına göre, en mübarek aylardan olan Ramazan ayında, sahur yapılır, oruç tutulur ve iftar sofraları kurulur. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca hangi gün kalkılacak? İşte 2026 Ramazan Bayramı tarihleri...

        2

        2026 RAMAZAN NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile ilk orucun tutulacağı tarih belli oldu.

        Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

        2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

        Ramazan ayının ilk gününde (19 Şubat Perşembe günü) Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:

        İstanbul

        Sahur: 06.22

        İftar: 18.49

        Ankara

        Sahur: 06.06

        İftar: 18.35

        İzmir

        Sahur: 06.28

        İftar: 19.00

        4

        İLK TERAVİH NE ZAMAN?

        On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak.

        5

        2026 RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

        Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

        6

        2026 İLK SAHUR NE ZAMAN?

        Bu yıl 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.

        7

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Mart Perşembe: Arefe günü

        20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

        21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

        22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

