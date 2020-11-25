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Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2021 Diyanet İşleri Ramazan ayı tarihi

Ramazan ne zaman soruları Müslüman vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ramazan ayının habercisi olan üç ayların başlaması ile 11 ayın sultanı Ramazan ayı da idrak edilecek. Peki, ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2020 Diyanet İşleri Ramazan ayı takvimi

Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2021 Diyanet İşleri Ramazan ayı tarihi

Ramazan ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan oldu. Ramazan ayının habercisi üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü ile başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise yeni yılda 2021 resmi günler takvimini yayınladı. İşte ramazan ayı başlangıcı ve ramazan bayramı tarihleri

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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