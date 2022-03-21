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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan'ın müjdeleyicisi Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edildi. Miraç Kandili ve Berat Kandili'nin geride kalmasıyla 11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan için geri sayım başladı. Peki, ilk sahur ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Ramazan başlangıç tarihi...

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    Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Ramazan'a kaç gün kaldı?

    Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan için geri sayım başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan Ayı'nda müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için bir ay oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirecek. Peki ilk Oruç ne zaman başlayacak? İşte, 2022 Ramazan Ayı'na dair tüm detaylar... 
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    Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Ramazan'a kaç gün kaldı?

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek.
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    Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Ramazan'a kaç gün kaldı?

    İLK SAHUR NE ZAMAN, ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

    Ramazanın ilk orucu için sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.
  • 04
    Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Ramazan'a kaç gün kaldı?

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 
  • 05
    Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Ramazan'a kaç gün kaldı?

    İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022

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