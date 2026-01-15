Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ve ilk oruç tarihi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

        Ramazan ve ilk oruç tarihi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

        Ramazan ayı yaklaşırken, ilk oruç ile ilk sahur tarihine ilişkin sorgulamalar artış gösteriyor. Oruç, sabır ve paylaşma bilinciyle idrak edilecek Ramazan'da milyonlarca kişi, ibadetlerini hangi gün itibarıyla yerine getirmeye başlayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle birlikte 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruç günü belli oldu. İşte bilgiler...

        Giriş: 15.01.2026 - 23:15 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:15
        Ramazan ayı başlangıcı araştırılıyor. Hem manevi hazırlıklarını planlamak isteyenler hem de bayram tatili için program yapan kişiler, Ramazan’ın başlayacağı günü ve bayram tarihlerini sorguluyor. Diyanet’in resmi takvimine göre Ramazan ayının başlangıcı ve bayram günleri belli olurken, takvimde öne çıkan tarihler de netleşmiş oldu. Detaylar haberimizde...

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        Ramazan Ayı 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.Bu tarih itibarıyla ilk oruç tutulacak ve 18'ini 19'una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınarak ve sahur vakti ile birlikte ilk oruca niyet edilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe

        1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

        2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

        3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

