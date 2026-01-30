Ramazan’da ezan okunurken bir şey yiyip içmek orucu bozar mı?

Günlük hayatta özellikle sahur sırasında zamanlama konusunda yaşanan tereddütler, bu sorunun sıkça sorulmasına neden olur. Sahur yaparken ezanın okunmaya başlaması, kişinin elindeki lokmayı ya da suyu yutmasıyla ilgili çeşitli kafa karışıklıkları sıklıkla ortaya çıkar. Bu noktada ezan okunurken bir şey yiyip içmek orucu bozar mı sorusu Ramazan ayında en çok merak edilen konular arasında yer alır. Diyanet’in bu konudaki açıklamaları ise oruç ibadetinin doğru şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşır.

Oruç Tutmak

Oruç tutmak, imsak vaktinin girmesiyle başlayan ve iftar vaktine kadar devam eden bir ibadettir. Bu süre zarfında oruçlu kişinin yeme ve içmeden uzak durması gerekir. Sahur vakti ise oruca hazırlık yapılan ve niyet edilen zaman dilimi olarak kabul edilir. İmsak, orucun fiilen başladığı anı ifade eder. Sabah ezanının okunmasıyla birlikte imsak vaktinin girdiği kabul edilir ve bu andan itibaren yeme içme sona erer. Oruç tutmak yalnızca aç ve susuz kalmak anlamına gelmez. Aynı zamanda sabır, irade ve nefsi kontrol etmeyi amaçlayan manevi bir disiplindir. Bu nedenle orucu bozar mı sorusu yalnızca fiziksel eylemlerle değil, niyet ve bilinçle birlikte değerlendirilmelidir. Gün içinde istemeden yapılan davranışlar ile bilerek sürdürülen fiiller arasında elbette büyük fark vardır. Ezan okunurken bir şey yiyip içmek konusu da bu ayrım çerçevesinde ele almak gerekir…

Orucu Neler Bozar? Orucu neler bozar konusu, İslam dininde aslında açık ve net ölçütlerle belirlenmiştir. Yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerin orucu bozduğu konusunda genel bir görüş birliği bulunmaktadır. Bu fiillerin ortak noktası, dışarıdan alınan bir maddenin bilerek ve isteyerek mideye ulaşmasıdır. Bunun dışında ilaç kullanımı, serum takılması ve sigara içilmesi gibi durumlar da orucu bozar mı başlığı altında değerlendirilir. Ancak yine de kafa karıştıran ve kişileri tereddüte düşüren durumlar vardır. Bu durumlarla birlikte bazı faktörlere de dikkat etmek gerekir. Bu noktada zamanlama konusu büyük önem taşır. İmsak vaktinden önce yapılan yeme ve içme sahur kapsamında değerlendirilirken, imsak vaktinin girmesiyle birlikte bu fiiller yasaklanır. Dolayısıyla da ezan okunurken bir şey yiyip içmek konusu imsak vaktinin girip girmediğine bağlı olarak kafa karıştırıcı hal alabilir. Eğer imsak vakti girdikten sonra yeme ya da içme devam ederse, bu durum orucun geçerliliğini etkileyebilir. Bu noktada da en hassas kısım doğru zamanlamadır…