Charlie Chaplin ile birlikte sessiz film döneminin en önemli yıldızlarından biri olarak kabul edilen ve donuk bir yüz ifadesiyle fiziksel komedi performansı ile tanınan Buster Keaton'ın, ilk filmi 'The Butcher Boy'dan 'Sherlock Jr.', 'Steamboat Bill Jr.' gibi iyi bilinen filmlerin yönetmenliğini yaptığı uzun bir sinema kariyeri oldu.