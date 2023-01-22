Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak

Freddie Mercury'yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Rami Malek, şimdi de Buster Keaton'ın hayatını canlandırmaya hazırlanıyor

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak - Magazin haberleri

    Warner Bros, yakın zamanda 1 Şubat 1966'da Buster Keaton'ın hayatına dayanan bir dizi için hazırlıklara başladı. Görüşmeler sonucunda Buster Keaton rolü için oyuncu Rami Malek seçildi.
  • Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak - Magazin haberleri

    Projenin yönetmen koltuğunda ise son olarak 'The Batman'i yöneten Matt Reeves yer alıyor. Dizinin senaristliği ve yürütücü yapımcılığı için ise 'Friends', 'Succession' gibi dizilerin yapımcısı Ted Cohen ile görüşmeler yapılıyor.
  • Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak - Magazin haberleri

    Charlie Chaplin ile birlikte sessiz film döneminin en önemli yıldızlarından biri olarak kabul edilen ve donuk bir yüz ifadesiyle fiziksel komedi performansı ile tanınan Buster Keaton'ın, ilk filmi 'The Butcher Boy'dan 'Sherlock Jr.', 'Steamboat Bill Jr.' gibi iyi bilinen filmlerin yönetmenliğini yaptığı uzun bir sinema kariyeri oldu.
  • Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak - Magazin haberleri

    BUSTER KEATON HAKKINDA

    Annesi ve babası vodvil oyuncusu olan Keaton, 1895'te Kansas'ta doğdu. İlk olarak 1917 yılında komedyen yönetmen Roscoe 'Fatty' Arbuckle'ın filmi The Butcher Boy'da rol aldı. Daha sonra Arbuckle ile 15 kısa filmde daha çalıştı.
  • Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak - Magazin haberleri

    1920'den itibaren uzun metraj filmlerde rol almaya başlayan Keaton, kendine has fiziksel komedi tarzı, donuk yüz ifadesi ve büyük gözleriyle ikonikleşti. 'Sherlock Jr.', 'The Cameraman', 'The General' gibi filmleriyle sinema tarihine geçti.
  • Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak - Magazin haberleri

    'EN İYİ ERKEK OYUNCU OSCAR'INI KAZANMIŞTI

    Buster Keaton'ı canlandıracak Hollywood yıldızı Rami Malek, Freddie Mercury'yi canlandırdığı 'Bohemian Rhapsody' filmiyle 2019'da 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
  • Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak - Magazin haberleri

    Mısır asıllı ABD’li aktör, role hazırlanmak için Mercury’nin röportajlarından konserlerine arşivdeki bütün kayıtları, oyuncu koçuyla birlikte izleyip Mercury’nin jest ve mimiklerine kadar irdelediklerini anlatmıştı.
  • Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak - Magazin haberleri

    Emmy ödüllü oyuncu, “Sadece Mercury değil, ona ilham olan isimler; David Bowie, Mick Jagger, Jimmi Hendrix, Aretha Franklin’i de en az Mercury kadar inceledim” diyen 41 Malek, rolünün hakkını verebilmek için Freddie Mercury’nin yalnızca jest ve mimiklerine bir ay çalıştığını anlatmıştı.
  • Rami Malek, Buster Keaton'ı canlandıracak - Magazin haberleri

    Rami Malek, “Onu bu kadar etkileyici kılan şeylerden biri, hareketleriyle seyirci arasında kurduğu güçlü bağ. Oyuncu koçumla birlikte Freddie’nin performanslarını hatta röportajlarını izleyip araştırdık. Mimikleri, ses tonu, jestleri… Her şeye odaklandık” şeklinde konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Mega

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.