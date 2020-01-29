Ramo 3. bölüm dün akşam nefesleri kesen anlar yaşattı. BKM imzalı, Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun 4. bölüm tanıtımı da yayınlandı. Sibel’in, “Seni öldürmeye yemin ettim Ramo!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Sibel Ramo ile Fatoş ise Neco ile nikah masasına oturuyor. Fatoş’un ailesi için kendini feda ettiği görülürken, çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Ramo 3. bölüm ve 4. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

RAMO 3. SON BÖLÜM İZLE

Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilip, Adana’nın yönetildiği odaya götürüldü. Aile üyelerinin her yerde aradığı Ramo’yu, Fidan da Yavuz’u tehdit ederek bulmaya çalıştı.

RAMO 3. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Barış isteyen Cihangir Bey’in kararı Ramo’ya açıklandı. Ramo, kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktı. Bunun tek yolu da eski usulde kız alıp kız vermekti. Ramo’nun Sibel’le, Neco’nun da Ramo’nun kardeşi Fatoş’la evlenmesini isteyen İstanbul’un kararına iki ailenin üyeleri de karşı çıktı. Ramo kararı kabul ettiği sırada Boz ve Fatoş’un aşkları ortaya çıktı. Ramo’ya yakalanan aşıkların itirafı Ramo’yu öfkeden deliye döndürürken, Fatoş’un abisiyle duygusal yüzleşmesi izleyenleri derinden etkiledi. Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman’dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan’ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan’la iş birliği yaptı. Ceyhan’a, kardeşi Seyhan’ı Ramo’nun öldürdüğünü ve kendilerine tuzak kurduğunu söyleyen Halef, Ceyhan’ı Ramo’ya karşı kışkırttı. Barışın sağlanması için Ramo’yla evlenmesi gerektiğini öğrenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Sibel, kararı kabul etmedi. Neco’dan verilen hükmü öğrenen Boz ise mahalleyi terk ederken ardında gözü yaşlı Fatoş’u bıraktı. İstanbul’un hükmü karşısında ne yapacağını şaşıran Ramo Fatoş’u, Neco’ya vermekten vazgeçtiğini aile meclisinde bildirdi. Ramo’nun kararından habersiz olan Boz, bu sırada Neco’nun karşısına çıkma hazırlığı yapıyordu. Boz, Neco’nun başına dayadığı silahla izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. İkili arasında olacaklar şimdiden merak uyandırdı.

RAMO 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ramo, 4 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!