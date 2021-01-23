Ramo dizisi 29. son bölümü ile SHOW TV'deydi. Son bölümde; Cihangir’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo’ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo’yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur. Ramo 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 29. son bölüm izleme linki...

RAMO 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

RAMO 29. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Nehir’in eline ise Sibel’i yok edecek bir belge geçer. Bu işte Baran da Nehir’e yardım ediyordur.

Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana’da yapmaya karar verirler. Aile İstanbul’dan ayrılmadan önce Ramo’nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo’yu büyük bir sürpriz bekliyordur.