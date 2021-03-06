Ramo dizisi 35. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, Korkut’la iş birliği yaptığı için Mazhar’a öfkelidir. Mazhar’ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım’ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım’ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

Diğer yandan Şerif’in de Ramo’yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar’la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek’in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet’e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan’ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

RAMO 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

RAMO 35. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE