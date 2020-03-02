BKM imzalı, Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 8. Bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Mahallenin savaş alanına döndüğü nefes kesen tanıtımda Fatoş ve Sibel evlerine dönüyor. “Ölmez sağ kalırsam, seni almaya geleceğim!” diyerek Sibel’e söz veren Ramo’nun silahların hedefinden nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

RAMO YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ramo’nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur. Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işlemiş ve sonunda başarmıştır. Süleyman’ı alır ve ikili bir yolculuğa çıkar. Çatışma sırasında Alpay’ın kardeşi vurularak ölmüştür. Deliye dönen Alpay, hiç vakit kaybetmeden karşı saldırıya başlar. Artık onun hedefinde sadece Ramo yoktur. Alpay her şeyini kaybetme uğruna büyük bir operasyona başlar. Yavuz ise savaş başlatan Ramo’nun artık yanında olmayacağını söyler. Ramo çok ileri gitmiştir ve artık bu savaşta yalnızdır. Ramo ise ilk olarak operasyonlar sırasında kurtaramadığı Fatoş’un peşine düşer. Sibel de Ramo’nun kardeşi Fatoş’a ulaşması için ona destek olur. Ramo’nun Fatoş’u kurtarmak için önünde tek bir yolu vardır. Bu yol zorlu da olsa, Ramo kardeşi için her şeyi feda etmeye hazırdır. Ancak Ramo ve Sibel’in Fatoş’u kurtarma planı beklenmedik bir hamle ile paramparça olur.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, yarın akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!