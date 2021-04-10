'Ramo'da büyük tuzak!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

'Ramo'da büyük tuzak!

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde ortadan kaybolan Ramo'yu bulmak için Sibel ve tüm aile harekete geçti. Hasan ve Doğu, takip ettiği izler sonucunda ayrı mekanlara baskın düzenlediler. Gittiği yerde tuzağa düşen Doğu, Şerif'in eline düştü. Heyecanın bir an olsun hız kesmediği bölümün final sahnesinde yaşanan büyük patlama nefesleri kesti

'Ramo'da büyük tuzak!
'Ramo'da büyük tuzak!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde, Serdengeçtilerin lideri olduğu ortaya çıkan Ramo, Şerif tarafından alıkonuldu. Ramo'nun gizemli bir şekilde ortadan kaybolması üzerine Sibel ve bütün aile harekete geçti. Hasan ve Doğu, Ramo'yu bulabileceklerini düşündükleri iki ayrı mekana baskın düzenledi. Ramo'nun bir fabrikada tutulduğunu düşünen Doğu, baskın için gittiği mekanda tuzağa düştü. Doğu'yu bayıltıp, Ramo'nun arabasına bindiren Şerif, Doğu içindeyken arabayı havaya uçurdu.

Ramo, dün akşam yayınlanan 39. bölümüyle Total’de 5.30 izlenme oranı (reyting),11.25 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 4.35 izlenme oranı (reyting),9.11 izlenme payı (share),AB'de 3.19 izlenme oranı (reyting),6.92 izlenme payı (share) elde etti. #BüyükAcı etiketi ise Twitter Türkiye'de 3 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İşte o anlar;

RAMO VE AİLESİNİN ÖLÜM KARARI VERİLDİ

Şerif'in, Serdengeçtilerin asıl liderini bulmak için kurduğu plan işe yaradı ve Ramo, ifşa oldu. Ramo'yu bayıltıp alıkoyan Şerif, Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer'i de öldürdü. Ramo'nun Serdengeçtilerin lideri olduğunu ve uzun bir süredir kendilerine oyun oynadığını öğrenen büyük patronlar, Ramo ve tüm ailesinin ölüm kararını verdi. Kaptan, sistemin kuralları gereği tüm ailenin, Ramo ile birlikte yok edilmesini istedi.

Ramo ve ailesi için infaz kararı;

DOĞU'NUN HAYATINI ANNESİ KURTARDI

Silahtar'ın adamının tanıması üzerine Doğu yakalandı ve Silahtar tarafından işkenceye maruz kaldı. Cahide, Silahtar'ın elinde olan oğlunu görmeye gitti. Doğu'yu yaralı halde gören ve yaralarını temizleyen Cahide'nin 'oğlum' demesiyle Doğu, annesini tanıdı. Oğlunun ölmesine göz yummayan Cahide, Silahtar'ın adamını vurarak Doğu'yu kurtardı. Doğu'ya evden nasıl çıkacağını göstererek kaçmasına yardım eden Cahide, Kaptan'a yakalandı. Kaptan, Cahide'yi öldürdü.

Cahide, canı pahasına Doğu'yu kurtarıyor;

SİBEL'İN BÜYÜK ACISI

Ramo'yu bulmak için harekete geçen Sibel, Nehir ile beraber Mazhar'ın mekanına gitti. Mazhar, burada Ramo'nun kanlı yüzüğünü Sibel'e verdi ancak Sibel ona inanmadı. Bunun üzerine Mazhar'ın izlettiği görüntüler Sibel'i şoke etti. Mazhar'ın verdiği telefondaki görüntüleri izleyen Sibel, Ramo'nun öldüğüne inandı. Sibel'in yaşadığı büyük yıkım izleyenleri de derinden etkiledi.

RAMO'NUN AİLESİNE BÜYÜK SALDIRI

Ramo ve ailesinin ölüm kararı alındıktan sonra Şerif, en seçkin adamlarını Ramo'nun evine göndererek büyük bir saldırı organize etti. Ramo'nun bütün ailesini katletmek isteyen büyük patronların adamları, yaptıkları baskında Serdengeçtileri ve Şahin'i öldürdü. Şahin'in kaybı üzerine bütün aile büyük bir acı yaşadı.

Şahin ölüyor;

'Ramo' Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İBO SHOW konukları kimler? 10 Nisan 2021 bu akşamki İbo Show konukları isimleri
TELEVİZYONİBO SHOW konukları kimler?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Şanssızlığı kırdılar! 9 Nisan Survivor son bölümünde yaşananlar
TELEVİZYONSurvivor ödül oyununu kim kazandı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey, Yıldız'ı iyileştirmeye kararlı
TELEVİZYONKuzey, Yıldız'ı iyileştirmeye kararlı
Reyting sonuçları 9 Nisan 2021 Cuma! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Cuma reytingleri
TELEVİZYON9 Nisan reyting sonuçları açıklandı
Ramo 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 39. bölüm tek parça izle
TELEVİZYONRamo 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Yaz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 15. son bölüm...
TELEVİZYONSon Yaz 16. yeni bölüm fragmanı...
Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragman yayında mı? - Seni Çok Bekledim 11. son bölüm....
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı...
Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur 123. bölümde neler oldu?
TELEVİZYONÇukur 124. yeni bölüm fragmanı...
Son Yaz dizisi oyuncuları kimler ve isimleri ne? İşte Son Yaz oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSon Yaz dizisi oyuncuları kimler?
Akıncı oyuncuları isimleri ne, yaşları kaç? Akıncı oyuncu kadrosu
TELEVİZYONAkıncı dizisi oyuncuları kimlerdir?