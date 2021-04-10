'Ramo'da büyük tuzak! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde, Serdengeçtilerin lideri olduğu ortaya çıkan Ramo, Şerif tarafından alıkonuldu. Ramo'nun gizemli bir şekilde ortadan kaybolması üzerine Sibel ve bütün aile harekete geçti. Hasan ve Doğu, Ramo'yu bulabileceklerini düşündükleri iki ayrı mekana baskın düzenledi. Ramo'nun bir fabrikada tutulduğunu düşünen Doğu, baskın için gittiği mekanda tuzağa düştü. Doğu'yu bayıltıp, Ramo'nun arabasına bindiren Şerif, Doğu içindeyken arabayı havaya uçurdu.

Ramo, dün akşam yayınlanan 39. bölümüyle Total’de 5.30 izlenme oranı (reyting),11.25 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 4.35 izlenme oranı (reyting),9.11 izlenme payı (share),AB'de 3.19 izlenme oranı (reyting),6.92 izlenme payı (share) elde etti. #BüyükAcı etiketi ise Twitter Türkiye'de 3 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İşte o anlar;

RAMO VE AİLESİNİN ÖLÜM KARARI VERİLDİ

Şerif'in, Serdengeçtilerin asıl liderini bulmak için kurduğu plan işe yaradı ve Ramo, ifşa oldu. Ramo'yu bayıltıp alıkoyan Şerif, Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer'i de öldürdü. Ramo'nun Serdengeçtilerin lideri olduğunu ve uzun bir süredir kendilerine oyun oynadığını öğrenen büyük patronlar, Ramo ve tüm ailesinin ölüm kararını verdi. Kaptan, sistemin kuralları gereği tüm ailenin, Ramo ile birlikte yok edilmesini istedi.

Ramo ve ailesi için infaz kararı;

DOĞU'NUN HAYATINI ANNESİ KURTARDI

Silahtar'ın adamının tanıması üzerine Doğu yakalandı ve Silahtar tarafından işkenceye maruz kaldı. Cahide, Silahtar'ın elinde olan oğlunu görmeye gitti. Doğu'yu yaralı halde gören ve yaralarını temizleyen Cahide'nin 'oğlum' demesiyle Doğu, annesini tanıdı. Oğlunun ölmesine göz yummayan Cahide, Silahtar'ın adamını vurarak Doğu'yu kurtardı. Doğu'ya evden nasıl çıkacağını göstererek kaçmasına yardım eden Cahide, Kaptan'a yakalandı. Kaptan, Cahide'yi öldürdü.

Cahide, canı pahasına Doğu'yu kurtarıyor;

SİBEL'İN BÜYÜK ACISI

Ramo'yu bulmak için harekete geçen Sibel, Nehir ile beraber Mazhar'ın mekanına gitti. Mazhar, burada Ramo'nun kanlı yüzüğünü Sibel'e verdi ancak Sibel ona inanmadı. Bunun üzerine Mazhar'ın izlettiği görüntüler Sibel'i şoke etti. Mazhar'ın verdiği telefondaki görüntüleri izleyen Sibel, Ramo'nun öldüğüne inandı. Sibel'in yaşadığı büyük yıkım izleyenleri de derinden etkiledi.

RAMO'NUN AİLESİNE BÜYÜK SALDIRI

Ramo ve ailesinin ölüm kararı alındıktan sonra Şerif, en seçkin adamlarını Ramo'nun evine göndererek büyük bir saldırı organize etti. Ramo'nun bütün ailesini katletmek isteyen büyük patronların adamları, yaptıkları baskında Serdengeçtileri ve Şahin'i öldürdü. Şahin'in kaybı üzerine bütün aile büyük bir acı yaşadı.

Şahin ölüyor;

'Ramo' Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV'de!