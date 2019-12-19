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Show TV'nin merakla beklenen yeni dizi 'Ramo'nun çekimleri Adana'da yapılıyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği yeni dizide 'Ramo' karakterine hayat veren oyuncu Murat Yıldırım, set arasında Adanalı kadınlarla bir araya geldi.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizinin çekimleri Adana'da devam ediyor. Murat Yıldırım’ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği dizinin kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncular birlikte yer alıyor.

ADANALILARIN GÖZDESİ OLDU

Adana’nın mahallelerinde çekim yapan ekibi, mahalleli evlerinde yaptıkları dolmalarla, böreklerle besliyor. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, set arasında mahallenin kadınlarıyla bir araya geldi. Mahallelinin yaptığı yemekleri yiyip onlarla sohbet eden Yıldırım, 'Ramo' karakteriyle daha dizi başlamadan Adanalıların gözdesi oldu.