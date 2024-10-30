RAMS Garden Bahçelievler’de ödeme kampanyası
RAMS Türkiye yeni başlattığı kampanyayla, RAMS Garden Bahçelievler'de, yüzde 1,49 oran ve 120 ay vade seçeneğiyle ödeme olanağı sunuyor
Giriş: 30.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:08
RAMS Türkiye, yaşamın başladığı RAMS Garden Bahçelievler projesinde bir kampanya başlattı. 2+1'den 5+1’e kadar değişen dairelerde anlaşmalı bankalarda geçerli yüzde 1,49 oran ve 120 ay vade seçeneğiyle satışa sunuluyor.
2022 yılının Eylül ayında lansmanı yapılan RAMS Garden Bahçelievler, planlanandan 6 ay önce tamamlandı.
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