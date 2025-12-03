Habertürk
        RAMS Park House Maslak 5–7 Aralık’ta satışa çıkıyor

        RAMS Türkiye, İstanbul Maslak'ta hayata geçirdiği RAMS Park House Maslak'ı tanıttı. Projenin satışa çıkacağı 5–6–7 Aralık döneminde, 60 aya kadar vadede faizsiz finansman imkânı sunulacağı açıklandı

        Giriş: 03.12.2025 - 12:14 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:14
        RAMS Park House Maslak satışa çıkıyor
        Yaklaşık 409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanı üzerinde yükselen proje; blok yerleşimi, mühendislik çözümleri ve 100 bin metrekarelik kapalı otopark kapasitesi ile bölgenin ölçeksiz yapılaşmasına alternatif olarak planlandı. Projede teslimlerin iki yıl içinde hedeflendiği bildirildi.

        Günlük ihtiyaçlara yönelik 7.500 metrekarelik çarşı, açık–kapalı yüzme havuzları, spor alanları, yoga–zen stüdyoları, paylaşımlı ofisler, çocuk oyun alanları, hamam–sauna gibi sosyal birimler projenin “All In One” konsepti kapsamında yer alıyor.

        Evcil hayvan oteli, kreş, panoramik ‘sky lounge’ ve ‘sky pool’, ‘sky fitness’ ve site sakinlerine hizmet verecek özel klinik de projeye eklenen diğer alanlar arasında bulunuyor.

        “Türkiye’nin en büyük dönüşüm projelerinden biri”

        RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, lansmanda yaptığı konuşmada projenin ölçeğine dikkat çekerek şunları söyledi:

        “RAMS Park House Maslak, yalnızca Maslak’ın değil İstanbul’un dönüşüm vizyonuna katkı sağlayan kapsamlı bir yaşam projesi olarak yükseliyor. Bu proje, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor. Amacımız modern, ferah ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak.”

        Konutların 5–6–7 Aralık tarihlerinde 0 faiz ve 60 ay vade ile satışa çıkacağı, ödeme planlarında ise aylık 70.000 TL’den başlayan sabit taksit seçeneği sunulacağı duyuruldu.

