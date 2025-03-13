Rangers: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU (3-2 PENALTILAR)

Fenerbahçe'ye yazık oldu... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'a konuk oldu. İlk maçta rakibine Kadıköy'de 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Glasgow'daki rövanşta harika bir futbolla 90 dakika ve 30 dakikalık uzatmayı 2-0 önde kapattı. Penaltı atışlarında şanssız şekilde 3 atıştan yararlanamayan Kanarya, Avrupa Ligi'ne veda etti.

SZYMANSKI'DEN 2 MÜTHİŞ GOL!

Ibrox Stadı'nda oynanan mücadeleye kontrollü başlayan Fenerbahçe, savunma arkasına atılan uzun toplarla pozisyon aradı. Rakibine ilk yarı boyunca gol fırsatı tanımayan sarı-lacivertliler, 45. dakikada Sebastian Szymanski'nin şık golüyle öne geçti.

İkinci yarıya rakip yarı sahada baskıyla başlayan Fenerbahçe, Talisca ile üst üste yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Baskısını sürdüren sarı-lacivertli ekip, 73. dakikada yine Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde birçok pozisyona giren ancak golü bulamayan Fenerbahçe, normal süreyi 2-0 üstün tamamladı ve müsabaka uzatmalara gitti.

TADIC, FRED VE MERT HAKAN PENALTI ATIŞLARINDAN YARARLANAMADI

Uzatma bölümünde de üst üste pozisyonlara giren ve rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, aradığı golü bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi. Sarı-lacivertlilerde Tadic, Fred ve Mert Hakan penaltı atışlarından yararlanamadı ve penaltıları 3-2 kazanan Rangers çeyrek finale yükselen taraf oldu.

F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi! Haberi Görüntüle

AVRUPA'DA TEMSİLCİMİZ KALMADI Rangers'a karşı gösterdiği müthiş mücadeleyle turun kıyısından dönen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Bu sonucun ardından Avrupa'da yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL YOLU FENERBAHÇE: SONUNA KADAR SAVAŞTIK, OLMADI! Fenerbahçe'ye karşı penaltılarda turlayan Rangers, çeyrek finalde İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşı gelecek. Mücadelenin ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte sarı-lacivertlilerin paylaşımı: Sonuna kadar savaştık, olmadı. Her şey için teşekkürler çocuklar. pic.twitter.com/eLs6T0veoz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 13, 2025

MAÇTAN DAKİKALAR 13. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti. 25. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında sağ tarafta buluştuğu topla içe kateden Cerny'nin uzaktan etkili şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı. REKLAM 36. dakikada Amrabat'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen En-Nesyri'nin penaltı noktasının sağından gelişine şutunda, top yandan dışarı gitti. 45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic'in etkili ortasına ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Szymanski'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1. İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 57. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti. 66. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden dışarı çıktı. 70. dakikada Bajrami'nin uzaktan şutunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti. Aynı dakikada çıkarken kaptırılan topta 2 rakibinden vücut çalımıyla sıyrılan Igamane'nin yayın içinden uzak direğe plasesinde, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi. 73. dakikada Fenerbahçe ikinci golünü buldu. Sağdan topla çizgiye inen ve ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yerden pasında Szymanski'nin ayak dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.