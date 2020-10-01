Rangers Galatasaray maçı CANLI YAYIN! Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor...

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY

STAT: Ibrox Stadı

HAKEM: Andris Treimanis

SAAT: 21.45

YAYIN: Teve2

RANGERS: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield

GALATASARAY: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan dahil oldu. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, aldığı 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu. Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek organizasyon dışına itti.

Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers ise bu turda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek play-off turuna geldi.

KAZANAN TARAF GRUPLARA KALACAK

Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

İKİ TAKIM DA SEZONA İYİ BAŞLADI

Galatasaray ile Rangers, 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda de Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş yaptı. Dokuzuncu haftası geride kalan İskoçya Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen Glasgow temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Rangers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.

288. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 287 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 382 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 112 197 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 79 31 25 23 125 101 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 287 101 75 111 382 429

TERİM YÖNETİMİNDE 81. KARŞILAŞMA

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 80 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 32'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 109 gol atıp, kalesinde ise 117 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri 8 8 0 0 23 5 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 15 7 6 2 23 14 Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 9 6 TOPLAM 80 32 17 31 109 117