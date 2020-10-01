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Rangers - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Rangers - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor... Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği tek maç üzerinden oynanan play-off turu maçını kazanan taraf adını gruplara yazdıracak. Rangers - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte tüm detaylar

Rangers Galatasaray maçı CANLI YAYIN! Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor...

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY

STAT: Ibrox Stadı
HAKEM: Andris Treimanis
SAAT: 21.45
YAYIN: Teve2

RANGERS: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield

GALATASARAY: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan dahil oldu. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, aldığı 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu. Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek organizasyon dışına itti.

Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers ise bu turda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek play-off turuna geldi.

KAZANAN TARAF GRUPLARA KALACAK

Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

İKİ TAKIM DA SEZONA İYİ BAŞLADI

Galatasaray ile Rangers, 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda de Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş yaptı. Dokuzuncu haftası geride kalan İskoçya Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen Glasgow temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Rangers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.

288. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 287 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 382 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253

UEFA Şampiyonlar Ligi

116

28

29

59

112

197

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri2417615922

Kupa Galipleri Kupası

32

12

7

13

42

55

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi

79

31

25

23

125

101

UEFA Süper Kupa

1

1

0

0

2

1

TOPLAM

287

101

75

111

382

429

TERİM YÖNETİMİNDE 81. KARŞILAŞMA

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 80 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 32'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 109 gol atıp, kalesinde ise 117 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi531411285492
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri8800235
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi157622314
Kupa Galipleri Kupası430196
TOPLAM80321731109117

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