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UZİ'DEN MUSTAFA SANDAL'A YANIT



Sen de beni arayıp burdaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa abi. Yaşım 25 şuana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu yazmaya üşendim umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil ben de seni seviyorum.