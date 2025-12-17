Rapor mesaisinde son viraj: AK Parti ve CHP'de hazırlıklar tamam

Süreç Komisyonu’nun rapor mesaisinde sona gelindi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Son düzenlemeler yapıldı. Raporun yarın Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

İlk kez 5 Ağustos'ta toplanan komisyon bugüne kadar 19 toplantı yaptı. Dinlemeler tamamlandı. Partiler raporlarını hazırladı. MHP, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi raporunu Meclis Başkanlığı’na sundu.

AK Parti de 11 başlık ve 65 sayfadan oluşan raporunu tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Rapora dair ince ayarların yapıldığı belirtildi.

Raporun perşembe ya da cuma günü AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. AK Parti'nin raporunu hafta sonuna doğru ise Meclis'e sunması planlanıyor.

CHP GENİŞ KAPSAMLI RAPORUNU YARIN MECLİS’E SUNACAK

CHP ise Meclis'e 17 sayfadan oluşan rapor özetini geçtiğimiz günlerde sundu. Geniş kapsamlı rapor yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA “ÇALIŞMA RAPORU” HAZIRLANACAK

AK Parti ve CHP'nin de raporunu sunmasının ardından bir sonraki aşamaya geçilecek. Ortak bir rapor ya da uzlaşma sağlanamazsa tüm partilerin görüşlerinin ve komisyonun çalışmalarının yer aldığı bir "çalışma raporu" hazırlanacak.

TEKLİFTE "KENDİNİ FESHEDEN ÖRGÜT" TANIMLAMASI YAPILABİLİR

AK Parti kaynakları, uzlaşının rapor sunulduktan sonra hazırlanacak kanun teklifinde aranacağını belirtti. Kanun teklifine dileyen partilerin temsilcilerinin imza atması bekleniyor. Ayrıca sürece özel bir yasa çıkarılması gündemde.

AK Parti'nin önerisi yasada "kendini fesheden örgüt" tanımlamasının yer alması yönünde. AK Parti kaynakları, örgüt üyelerinin dahil olduğu eylemlere göre bir kategorizasyon olacağı ve ceza değerlendirmelerinin de bu kategorilere göre yapılacağını belirtti. Tüm bu adımların atılması için örgütün, bulunduğu tüm bölgelerde silahları tamamen bıraktığının tescil ve tespitinin gerekli olduğu da kaydedildi.