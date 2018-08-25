Rapperswil-Jona - Vaduz maçı heyecanı

Rapperswil-Jona ve Vaduz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Rapperswil-Jona 6 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Vaduz 6 puanda ve 7. sırada. Rapperswil-Jona son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vaduz, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 567 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rapperswil-Jona kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Vaduz sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Rapperswil-Jona önceki hafta Servette mücadelesinde 0-3 kazandı.

Vaduz ise Aarau karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Rapperswil-Jona, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Vaduz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vaduz, 4 gol atarken 5 gol yedi.

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