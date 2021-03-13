"BÜYÜK AŞKIMI KAYBETTİM"

Hiç beklemeğim bir anda bırakıp, gittin beni. Hastanede, yoğun bakımda, 'Beni yalnız bırakma aşkım', 'Ne olur gitme' diye kulağına fısıldayarak, döktüğüm gözyaşlarına rağmen.

Şimdi sonu gözyaşıyla biten bir aşk hikayesi var vizyonda. Hani yaşlandığımızda da el ele yürümeye söz vermiştik birbirimize? Sensiz başlayan günlerin, sensiz biten gecelerin yüreğimdeki tarifsiz, dindirilemeyen sızısı... Ruhum üşüyor. İçimdeki minik kız çocuğu sensiz günleri düşündükçe korkudan tir tir titriyor. Birlikte yarınlara dair kurduğumuz tüm hayaller senin ardından karanlık zifiri bir kuyunun derinliklerinde kaybolup, gitti. Hayalsiz, amaçsız kaldım. Rotamı, yolumu, büyük aşkımı kaybettim. Yağmur yağıyor, içimde fırtınalar kopuyor.

Her zaman sevgiyle öptüğüm dudaklarına bu sefer seni hayatta tutabilmek için suni teneffüs yapmak... Başımı bazen şımarıkça, bazen şefkat, bazen de sohbet için dayadığım göğsüne bu sefer nefesini duyabilmek için kalp mesajı yapmak... Yüreğim seni kaybetme korkusuya pır pır atarken, diğer yandan güçlü durup, ambulans gelene kadar hayatta tutmaya çalışmak... Meğer ne zor şeymiş sevdiğinin ani kalp durması denen durumla karşılaşmak...