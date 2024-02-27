Rasim Öztekin, vefatının üçüncü yıl dönümünde anılıyor

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde anma gecesi düzenlenecek.

8 Mart Cuma akşamı, saat 20.30’da İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde gerçekleşecek etkinliğin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlanacak.

Oynadığı dizideki rol arkadaşları İlker Ayrık ve Özlem Türkad’ın sunuculuğunu üstlendiği anma töreni etkinliği, duayen ismin tiyatro sahnelerinden sinemaya ve televizyon dizilerine uzanan 41 yıllık sanat yolculuğu belgeselinin gösterimiyle başlayacak.

Öztekin’in bursuyla tiyatro eğitimi alan öğrenciler ve ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel de geceye katılarak birer konuşma yapacak.

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Gecenin konser bölümünde ise rol arkadaşları Öztekin’i şarkılarla anacak. Aydın Sarman’ın piyanosu eşliğinde Burcu Güven, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Onur Dilber ve Hakan Bulut, Rasim ağabeyleri ve ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu öğrencileri için 80’ler şarkılarını seslendirecekler.

Rasim Öztekin’i Anma Gecesi etkinliğinin biletleri Biletinial üzerinden satın alınabiliyor.