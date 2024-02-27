Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Rasim Öztekin, vefatının üçüncü yıl dönümünde anılıyor

        Rasim Öztekin, vefatının üçüncü yıl dönümünde anılıyor

        Usta oyuncu Rasim Öztekin'in aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde anma gecesi düzenlenecek. Rasim Öztekin'i Anma Gecesi, 8 Mart Cuma akşamı İBB Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde, saat 20.30'da gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rasim Öztekin, vefatının üçüncü yıl dönümünde anılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Usta oyuncu Rasim Öztekin’in aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde anma gecesi düzenlenecek.

        8 Mart Cuma akşamı, saat 20.30’da İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde gerçekleşecek etkinliğin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlanacak.

        Oynadığı dizideki rol arkadaşları İlker Ayrık ve Özlem Türkad’ın sunuculuğunu üstlendiği anma töreni etkinliği, duayen ismin tiyatro sahnelerinden sinemaya ve televizyon dizilerine uzanan 41 yıllık sanat yolculuğu belgeselinin gösterimiyle başlayacak.

        Öztekin’in bursuyla tiyatro eğitimi alan öğrenciler ve ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel de geceye katılarak birer konuşma yapacak.

        REKLAM

        Gecenin konser bölümünde ise rol arkadaşları Öztekin’i şarkılarla anacak. Aydın Sarman’ın piyanosu eşliğinde Burcu Güven, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Onur Dilber ve Hakan Bulut, Rasim ağabeyleri ve ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu öğrencileri için 80’ler şarkılarını seslendirecekler.

        Rasim Öztekin’i Anma Gecesi etkinliğinin biletleri Biletinial üzerinden satın alınabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rasim öztekin

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Evlendi
        Evlendi
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş